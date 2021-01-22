Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan ve Sivas ve ilçelerinin büyük çoğunluğu 1. derece deprem kuşağında yer alıyor. Sivas il merkezi ise 3. derece deprem kuşağında bulunuyor. 1. derece deprem kuşağında yer alan ilçeler arasında Doğanşar, Akıncılar, Divriği, Gölova, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Zara bulunuyor.

Sivas’ta fay hattı nereden geçiyor?

Sivas kent merkezi deprem riski açısından nispeten daha güvenli bir konumda. Fakat Sivas’ın kuzeyine doğru gittiğimizde örneğin Koyulhisar, Gölova, Akıncılar ve Suşehri gibi ilçelerimiz yüksek derecede deprem tehlikesi altında olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temel gerekçesi bu ilçelerimizin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın üzerinde bulunmasından kaynaklanıyor. Sivas kent merkezinin güneyine baktığımızda ise kabaca Kızılırmak vadisinin içerisinden geçen hatta karşılık geliyor. Güneyde bulunan hat Gemerek Yeni Çubuk’tan başlıyor, Şarkışla’nın güneyinden Divriği’nin kuzeyine kadar devam eden fay hatları mevcut. Kuzeyden geçen fay hatları, güneyden geçen hatlara göre çok Sivas açısından daha fazla tehlike içeriyor.

Sivas deprem riski fazla olan yerler, deprem riski az olan yerler

Sivas merkez, Yıldızeli, Gemerek, Şarkışla, Altınyayla, Divriği, 3. derece deprem kuşağında bulunuyor. Kangal, Ulaş ve Gürün ise Sivas’ta deprem riskini en az taşıyan bölgeler.