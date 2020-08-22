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Aktüel Sivas'ta evin bahçesinde açılan çukur nedeniyle doğal gaz borusu patladı
Aktüel

Sivas'ta evin bahçesinde açılan çukur nedeniyle doğal gaz borusu patladı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 18:45:20 -
Sivas'ta evin bahçesinde açılan çukur nedeniyle doğal gaz borusu patladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta evin bahçesinde tandır şeklinde kazılan çukur nedeniyle doğal gaz borusu patladı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Yıldırım, Kadıburhanettin Mahallesi Demiryolu Caddesi'ndeki müstakil evinin bahçesinde mangal yakmak için tandır şeklinde çukur kazdı.

Kazdığı çukurda dün akşam yemek pişiren Yıldırım, evin içinde gaz kokusu fark etti.

Açtığı çukurda doğal gaz borusunun patladığını gören Yıldırım, ekiplere haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak gazı kesti.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşıdan gelip eve girdinde sesi duyduğunu belirterek, "Dışarıya çıktığımda doğal gaz patlamasıyla karşılaştım. Allah'tan doğal gaz olduğunu anladım. Sonradan ateş falan yakmadık. Burayı mangal yapmak için tandır şeklinde kazdık. Şükür bir sıkıntı çıkmadı." dedi.

Yıldırım, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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