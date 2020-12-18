Sivas’ta evde kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 525 lira ceza uygulandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir evde kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 525 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örtülüpınar Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada masalar üzerinde çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirilirken, aralarında ev sahibi S.K. (51) ile gözcülük yapan bir kişinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kumar oynadığı tespit edilen 9 şüpheliye, Kabahatler Kanunu gereğince kişi başı 1225 liradan 11 bin 25 lira, ayrıca Hıfzıssıhha Kanunu ve Kurul kararlarına aykırı hareket etmekten 40 bin 500 lira olmak üzere toplamda 51 bin 525 lira idari para cezası kesildi.

İkamet sahibi S.K hakkında, kumar oynanması için yer temin etmekten adli işlem yapıldı.