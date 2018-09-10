Sivas'ta et yiyen örümcek paniği! Vatandaşlar tedirgin

Et yiyen örümcek olarak bilinen Sarıkız örümceği, Sivas'ta tekrar görüldü. Edinilen bilgiye göre halk arasında Sarıkız olarak adlandırılan örümcek son olarak Sivas'ın Suşehri ilçesinde Çamlıgöze barajında avlanan vatandaşlar tarafından görüldü.

Örümceği gören vatandaşlar ilk önce bu örümceğin Sarıkız olup olmadığını anlayamadı. Örümcek ile karşılaşanlardan biri örümceğin çektiği görüntüsünü sosyal medyada paylaşınca, gelen yorumlardan yola çıkarak sarıkız ile karşılaştıklarının farkına vardı.