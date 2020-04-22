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Aktüel

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası kar yağışıyla beyaza büründü

2020-04-22 17:09:59 -
Sivas'ta Eğriçimen Yaylası kar yağışıyla beyaza büründü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada kar yağışı etkili oldu.

Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen yayla, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Soğuk havanın da etkili olduğu yaylada, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


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