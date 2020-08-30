Sivas'ta düğünde silahla kazara kendini yaralayan genç öldü
SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde silahla kazara kendini yaralayan genç yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Kalın köyünde dün akşam düğüne katılan F.A. (24), tabancayla havaya ateş etti.
Daha sonra tabancayı beline koymak isteyen F.A, silahının kazara ateş alması sonucu karın bölgesinden yaralandı.
Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan F.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.