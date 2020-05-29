Sivas'ta cuma namazı öncesi şükür kurbanları kesildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yeniden cemaatle ibadete başlanması dolayısıyla cuma namazı öncesi şükür kurbanları kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen Mahmut Dökmetaş Camisi'nde, bugün kılınacak cuma namazı öncesi İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un duasının ardından tekbirlerle 2 koç kurban edildi.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı açıklamada, camilere tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yaklaşık 2 aydır camilerimizden uzaktık. Camilerimiz ve bizler hüzünlüydü." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise normalleşme süreciyle camilerin yeniden ibadete açıldığını ifade ederek, "Belirli vakit namazlarında camilerimize tekrar kavuşuyoruz." diye konuştu.



Sivas Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından merkez ve ilçelerdeki tüm camilerde de şükür kurbanı kesildi.







