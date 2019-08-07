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Sivas’ta çok sayıda kaçak kol saati ve parfüm ele geçirildi

Sivas’ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 101 adet kaçak kol saati ile 196 adet parfüm ele geçirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:07
Sivas’ta çok sayıda kaçak kol saati ve parfüm ele geçirildi

Sivas’ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 101 adet kaçak kol saati ile 196 adet parfüm ele geçirildi.


Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik kent merkezindeki bir işyerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 101 adetkol saati ile 196 adet parfüm ele geçirildi. İşyeri sahibi A.I. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:07
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