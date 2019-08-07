Sivas’ta çok sayıda kaçak kol saati ve parfüm ele geçirildi Sivas’ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 101 adet kaçak kol saati ile 196 adet parfüm ele geçirildi.

Sivas’ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 101 adet kaçak kol saati ile 196 adet parfüm ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik kent merkezindeki bir işyerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 101 adetkol saati ile 196 adet parfüm ele geçirildi. İşyeri sahibi A.I. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.