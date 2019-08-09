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Sivas'ta cinayet: 1 ölü

09 Ağustos 2019 Cuma 22:16
Sivas'ta cinayet: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ta 11 yerinden bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 23'üncü Sokakta meydana gelen olayda, Muhammed Satılmış (25), aralarında husumet bulunan Ünal Okur (47) ile karşılaştı.

İddiaya göre, Muhammed Satılmış, üzerinde bulunan bıçakla Ünal Okur'u eşinin yanında 11 yerinden bıçakladı.

Olay yerine çağrılan ambulans ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Okur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Satılmış ise Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:16
  1. cinayet 1 ölü
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