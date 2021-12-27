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Yerel Sivas'ta çatıdan düşen kişi yaralandı
Yerel

Sivas'ta çatıdan düşen kişi yaralandı

Sivas'ta arızalanan güneş enerji sistemini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan R.K'nin vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 20:35:00 -
Sivas'ta çatıdan düşen kişi yaralandı

Sivas'ta arızalanan güneş enerji sistemini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diriliş Mahallesi'nde R.K. (39), soğuk hava nedeniyle donan güneş enerji sistemini tamir için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı.

Bir anda dengesini kaybeden R.K, zemine düştü.

Bilgi verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.K'nin vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.

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