Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Koyulhisar ilçesine bağlı Güzelyurt köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, köyde sosyal izolasyonun sağlandığı ve karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.