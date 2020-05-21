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Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:22:40 -
Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Avşar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Avşar köyünün 5 Mayıs'ta karantinaya alındığı anımsatıldı.

Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

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