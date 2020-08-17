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Aktüel

Sivas'ta bir köyde karantina süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 14:51:06 -
Sivas'ta bir köyde karantina süresi uzatıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Yavşancık köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina bir hafta daha uzatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Doğanşar İlçe Hıfzısıhha Kurulunun Kaymakam Onur Aykaç başkanlığında toplandığı belirtildi.

İlçeye bağlı Yavşancık köyünde Kovid-19 salgınının kontrolü açısından 4 Ağustos'ta 14 gün karantina kararı alındığı anımsatılan açıklamada, "Yavşancık köyünde karantina süresinin sosyal izolasyonun tam olarak sağlanması için 25 Ağustos 2020 tarihine kadar bir hafta uzatılması ve ilçe genelinde alınan tedbirlerin daha da artırılması kararlaştırılmıştır." denildi.

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