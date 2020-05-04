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Aktüel

Sivas’ta bir köyde karantina kaldırıldı

Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazköy köyünde korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 20:23:20 -
Sivas’ta bir köyde karantina kaldırıldı

Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazköy köyünde korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.


Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve köylerimizin sosyal izolasyonlarına geçmelerini sağlamak için; ilimiz Gölova ilçesi Boğazköy köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından, 4 Mayıs 2020 saat 23.59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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