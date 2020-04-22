  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta bir apartman karantinaya alınacak

2020-04-22 20:19:20 -
Sivas'ta bir apartman karantinaya alınacak

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanın gece yarısından sonra karantinaya alınacağı bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Buna göre, Tuzlugöl Mahallesi 12. Sokak'ta 3 katlı ve 9 daireli bir apartmanın koronavirüs vakalarının sayısı ve bulaş eğilimi dikkate alınarak, bu geceden itibaren karantina altına alınacağı belirtildi.

Binanın ziyaretlere kapatılacağına vurgu yapılan açıklamada, karantinaki vatandaşların temel ihtiyaç, ilaç ve hijyen maddeleri taleplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca karşılanacağı bildirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı