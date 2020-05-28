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Aktüel

Sivas'ta bahçe tellerine takılan puhu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:53:26 -
Sivas'ta bahçe tellerine takılan puhu kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde kanadı bahçe tellerine takılan puhu kurtarıldı.

Yenicami Mahallesi Çakmaklar Çiftliği sahibi Akif Bulut, bahçesinin tel çitlerine bir puhunun takıldığını gördü.

Komşusu Hasan Çakmak'tan yardım isteyen Bulut, kuşu bulunduğu yerden kurtararak Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Şube Şefliğine teslim etti.

Puhuyu kurtardıkları için mutlu olduğunu belirten Çakmak, "Telleri keserek kuşu kurtardık. Kanatları zarar gören kuşu zaman kaybetmeden yetkililere teslim ettik. Onlar da kuşu tedavisi için Sivas'a gönderdiler." dedi.

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