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Aktüel Sivas'ta Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Aktüel

Sivas'ta Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 23:10:00 -
Sivas'ta Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta vatandaşlar Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen vatandaşlar, İHH İnsani Yardım Vakfınca organize edilen etkinliğe katılmak için Karşıyaka Mahallesindeki Azerbaycan-Karabağ Mesire Alanı'nda bir araya geldi.

Burada Türk ve Azerbaycan bayrakları açan vatandaşlar, türküler eşliğinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şube Başkanı Efe Zileli mesire alanında yaptığı basın açıklamasında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdürdüğünü anımsattı. Zileli, "Ermenistan son saldırılarla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Bizler her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından vatandaşlar, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.





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