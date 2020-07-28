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Aktüel

Sivas'ta ATV tipi arazi aracıyla akrobasi yapan kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-28 20:01:39 -
Sivas'ta ATV tipi arazi aracıyla akrobasi yapan kişiye para cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ta ATV tipi arazi aracıyla akrobatik hareketler yapan kişiye 552 lira para cezası uygulandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, A.U'nun, ATV tipi arazi aracıyla akrobatik hareketler yaptığına dair haberlerin bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine görüntüleri inceledi.

Polis ekipleri, kask takmadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen A.U'ya 552 lira para cezası uyguladı.

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