Sivas'ta akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Henüz belirlenemeyen bir nedenle istasyon içindeki lokantanın çatısında yangın çıktı. Duman ve alevleri gören tesis çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

Tesis çalışanları ve vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, kısa sürede olay yerine gelen Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, çevredekiler tarafından görüntülendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.