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Sivas'ta akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Zara ilçesindeki akaryakıt istasyonunun lokanta bölümünde yangın çıktı. Çatıyı saran alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:04
Sivas'ta akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Henüz belirlenemeyen bir nedenle istasyon içindeki lokantanın çatısında yangın çıktı. Duman ve alevleri gören tesis çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

Tesis çalışanları ve vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, kısa sürede olay yerine gelen Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Olay, çevredekiler tarafından görüntülendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:04
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