  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sivas'ta 91 yılın sıcaklık rekoru!
Gündem

Sivas'ta 91 yılın sıcaklık rekoru!

Hava sıcaklığının gün içerisinde 18 dereceye kadar yükseldiği Sivas'ta, 1930'dan itibaren ocak ayındaki en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 23:52:00 -
Sivas'ta 91 yılın sıcaklık rekoru!

Hava sıcaklığının gün içerisinde 18 dereceye kadar yükseldiği Sivas'ta, 1930'dan itibaren ocak ayındaki en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Çetin kış şartlarıyla bilinen kentte, bugün hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesiyle son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda yoğunluğa neden oldu.

Vatandaşlardan Turan Kaçmaz, AA muhabirine, 50 yıldır Sivas'ta yaşadığını belirterek, "Kışın ortasında ilk defa böyle bir sıcak havaya tanık oldum. Kar beklerken hava giderek ısınıyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, Sivas'ta ocakta en yüksek sıcaklık 2 Ocak 2010'da 14,6 derece olarak kayıtlara geçmişti. Verilere göre, ocakta en düşük sıcaklık ise 13 Ocak 1950'de sıfırın altında 31,2 derece olarak ölçülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burası Alaska değil! Kurt sürüsü 2 köpeği böyle parçaladı
Medya

Burası Alaska değil! Kurt sürüsü 2 köpeği böyle parçaladı

Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü 2 köpeği telef etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından s..
Memduh Salameh, Mısır'ı uyardı: Türkiye ile anlaşmak gerekecek
Dünya

Memduh Salameh, Mısır'ı uyardı: Türkiye ile anlaşmak gerekecek

ESCP Europe Business School Enerji Ekonomileri Misafir Profesörü Memduh Salameh, Mısır'ın seçimlerinin gözden geçirmesi gerektiğini belirter..
Erdoğan'dan flaş 'WhatsApp' kararı!
Teknoloji

Erdoğan'dan flaş 'WhatsApp' kararı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay