0553 313 94 23

Sivas’ta 55 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu

Sivas’ta geçtiğimiz hafta bir çoban tarafından bulunan ve buğday tanelerine ait olduğu düşünülen fosillerin yaklaşık 50-55 milyon yıllık tek hücreli deniz canlılarına ait fosiller olduğu anlaşıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:25
Sivas’ta 55 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu

Sivas’ta geçtiğimiz hafta bir çoban tarafından bulunan ve buğday tanelerine ait olduğu düşünülen fosillerin yaklaşık 50-55 milyon yıllık tek hücreli deniz canlılarına ait fosiller olduğu anlaşıldı.


Sivas’ın Doğanşar ilçesi kırsalında bir çoban tarafından bulunan buğday tanelerine benzeyen fosilin, aslında 50-55 milyon yıllık tek hücreli deniz canlılarına ait olduğu anlaşıldı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Nazire Özgen, Tarih Öğretmeni, araştırmacı-yazar Fikri Karaman tarafından gündeme getirilen buğday tanelerine benzer fosille ilgili yaptığı değerlendirmede, bulunan fosilin 50-55 milyon yıllık nummulites adı verilen tek hücreli deniz canlılarına ait olduğunu söyledi. Özgen, “Bu fosiller ile zaman zaman karşılaşıyoruz. Bu fosiller bulunanlar tarafından farklı şeylere de benzetilebiliyor. Fosil bilimi içerisinde biz bu tek hücreli canlı fosillerine nummulites diyoruz. Nummulitesler yeryüzünde 60 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve halen günümüzde denizlerde yaşayan tek hücreli canlılardır. Bu bulunan fosil Sivas çevresinde 50-55 milyon yıl önce yaşamış nummulites adı verilen tek hücreli deniz canlılarına aittir. Daha çok mercimeğe benzerler. Bu nedenle bulundukları belgeler, Mercimekli tepe gibi isimlerle adlandırılır. Küçükleri mercimeğe benzetildiği gibi büyükleri ise taşlaşmış paralara benzetilmektedir. 140 mm çapında olanları da vardır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:25
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Altay tankının önemli görev yükünü ASELSAN sağlayacak"
    1. "Altay tankının önemli görev yükünü..
    2. İzmit’in asırlık çınarlarının..
    3. Spot piyasada elektrik fiyatları
    4. Şarkıcı Selahattin Özdemir'e..
    5. Toplu taşıma araçlarına yönelik..
    6. Aydın'da yangın çıkaran yabancı..
    7. Antalya'da meyve bahçesi ve çalılık..
    8. ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Projesine..
    9. Samsunspor’a yeni otobüs
    10. Samsun Teknopark’ta çocuklar bilimle..
    11. İdama mahkum edilen İran'ın eski..
    12. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli..
    13. Seçer, Karaduvar’da incelemelerde..
    14. Manisa Şehir Hastanesi 9 ayda 1 milyon..
    15. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    16. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya..
    18. Engelliler Zafer Bayramı’nı su altında..
    19. Galatasaray'da Kayserispor maçı..
    20. Salihlili minik karateciden..
    21. “Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında..
    22. Erdoğan, Velandia'yı kabul etti
    23. Çavuşoğlu-Makei ortak basın toplantısı
    24. Salihli’de tenis kortları yenileniyor
    25. FÜ’de Ar-Ge Eğitimi, 19 kursiyer..
    26. Çocuğuyla birlikte kahveyi bastı
    27. AK Partili Kırkpınar: "Çiftçiye 1..
    28. Van YYÜ’de innovan girişimcilik..
    29. Jandarma Uzman Çavuş Uğurlu’ya geçmiş..
    30. -ASELSAN Başkanı Prof. Dr. Görgün:..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir