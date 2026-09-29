Sivas'ta 5,5 milyon TL maliyetli Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi Aracı tanıtıldı

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü envanterine katılan 5,5 milyon TL maliyetli Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi Aracı'nın tanıtımı yapıldı. Hizmete başlayan aracın; muhtemel afet, acil durum ve uzun süreli saha görevlerinde operasyon yönetimi, koordinasyon, haberleşme, toplantı ve karar destek faaliyetlerinde kullanılması hedefleniyor.

Araçta 7 kişilik toplantı ve kriz yönetim alanı, operatör/kontrol ünitesi, uydu internet ve haberleşme sistemleri, görüntüleme ve video konferans sistemleri, teleskopik mast ve PTZ kamera sistemi, bağımsız enerji altyapısı, iklimlendirme, dış aydınlatma ile merkezi kontrol-otomasyon sistemleri yer alıyor. Araç, özellikleriyle Türkiye'nin en donanımlı aracı konumunda bulunuyor.

Mahmutoğlu: Bu yalnızca Sivas ve Tokat ile sınırlı değil

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tatbikatta özellikle Sivas'ın mobil operasyon aracını istediğini söyledi. Mahmutoğlu, acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonunda Tokat bölgesinin de Sivas'a bağlı olduğunu aktardı.

Aracın görev alanının iki ille sınırlı olmadığını kaydeden Mahmutoğlu, "Tabii bu yalnızca Sivas ve Tokat ile sınırlı değil; ülkemizin herhangi bir noktasında, Allah korusun bir afet durumu yaşandığında biz bu araçlarımızla olay yerine giderek sağlık hizmetinin kesintisiz sunumuna ve yönetimine doğrudan katkı sağlayacağız" dedi.

Ambulans helikopter ekibi bin 500'ü aşkın hastayı merkeze nakletti

Sivas Ambulans Helikopter Merkezi Sorumlu Kaptan Pilotu Taner Şentürk ise 29 Şubat 2024'ten bu yana kentte görev yaptıklarını belirterek, "Bin 500 saatin üzerinde uçuş yaparak bin 500'ü aşkın hastayı merkezimize naklettik. Havada 2,5 ila 3 saat kalabilen helikopterimiz ve sağlık ekibimizle, gün doğumundan gün batımına kadar ilçelerimizden ve kırsaldan merkeze günlük ortalama 3-4 kritik hastanın sevkiyatını gerçekleştiriyoruz" dedi.