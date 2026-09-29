Eyüpsultan Camiindeki silahlı kavganın nedeni belli oldu: Namaz kılma şeklini beğenmemiş!

Eyüpsultan Camii'nde yatsı namazı sırasında yan yana namaz kılan Alper M.Ç. (41) ile Servet A. (38) arasında namaz kılma şekli nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alper M.Ç., ruhsatlı silahını çıkararak havaya 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAFİRSİN DİYİP SALDIRDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. Medikal satış işi yaptığı öğrenilen Alper M.Ç.'nin ifadesinde, namaz kılmak için gittiği camide yanında namaz kılan ve daha önce tanımadığını kişinin bir anda yüzüne tükürdüğünü belirterek, “Bana sen kafirsin diyerek saldırdı. Onu korkutmak için ruhsatlı silahımı çekerek havaya ateş açtım” dediği belirtildi.

NAMAZ KILMA ŞEKLİNİ BEĞENMEDİM

Servet A.'nın ise ifadesinde, yanında namaz kılan kişinin namaz kılma şeklini beğenmediğini ve bu nedenle onunla tartıştığını anlattığı öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.