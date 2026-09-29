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Dünya Komşudaki sağlık skandalı büyüyor: Yunan doktor bakın kendini nasıl tanıtmış
Dünya

Komşudaki sağlık skandalı büyüyor: Yunan doktor bakın kendini nasıl tanıtmış

Yeniakit Publisher
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Komşudaki sağlık skandalı büyüyor: Yunan doktor bakın kendini nasıl tanıtmış

Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis’in özel bir sağlık merkezinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan denetimlerde dikkat çeken usulsüzlükler ortaya çıktı. Selanik’te ruhsatı bulunmayan bir onkoloji biriminin kemoterapi hizmeti verdiği belirlenirken, farklı sağlık merkezlerine yönelik incelemeler de genişletildi.

Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in Atina'daki özel bir muayenehanede hayatını kaybetmesinin ardından, ülkedeki özel sağlık merkezlerindeki denetimlerde usulsüzlükler gündeme gelmeye başladı.

Mazonakis'in özel bir sağlık merkezinde plazmaferez işlemi yapılırken hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Bakanlığının başlattığı denetimlerde gerekli şartları taşımayan klinikler tespit edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik'teki özel bir klinikte gerekli izin belgeleri bulunmayan bir onkoloji biriminin hastalara kemoterapi hizmeti verdiği belirlendi. Dahiliye bölümü de bulunan kliniğin ruhsatı iptal edildi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Antonis Georgiadis, dijital platformda yapılan ilk araştırmalarda, Demokrasi için Umut Partisinin lideri ve aynı zamanda çocuk doktoru da olan Maria Karistianu'nun sosyal medyada yaptığı reklamlarda kendisini biofeedback cihazı olan bir "kuantum doktoru" olarak tanıttığının tespit edildiğini belirtti.

Bakan Georgiadis, bu nedenle Karistianu'nun muayenehanesinde denetim yapılacağını ifade etti.

Yunanistan Tabipler Birliği Başkanı Matina Pagoni de Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, kliniklerde denetimlerin verimli olabilmesi için doktor, savcı ve polisten oluşan bir denetim mekanizması oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Mazonakis'in ölümünün ardından, Sağlık Bakanlığı "MedWatch" ismi verilen, yapay zekayla çalışan dijital bir platform oluşturmuş, bu platformla internette yayımlanan doktor muayenehanelerini, klinik ve sağlık kuruluşlarını, spa, güzellik merkezlerini ve kuaför salonlarını mercek altında almıştı.

Dijital platform tarafından toplanan verilerin, Yunanistan​​​​​​​ Tabipler Birliğine iletilerek, fiziki denetim de yapılması hedeflenmişti.

MAZONAKİS’İN ÖLÜMÜ

54 yaşındaki Mazonakis, Atina'da 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için gittiği özel sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis, söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve plazmaferez işleminin yapılmasına izin verilmediğini açıklamıştı.

Mazonakis'in hayatını kaybettiği sağlık merkezindeki iki doktor tutuklanmıştı.

Klinikteki doktorlardan Ioanna Gaki'nin kendini "kuantum doktoru" olarak tanıtması Yunan kamuoyunda izinsiz tıbbi işlemler ve alternatif tıp diye sunulan tedavilerin denetim konusunu gündeme getirmişti.

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Yorumlar

Müslüman Gariptir.

aMAN HEMEN GİDİN YARDIM EDİN.kENDİ ÜLKEMİZİN İŞLERİNİ ÇÖZDÜK DE yUNANİSTAN'I iSRAİL'İ VE abd'yi düşünür olduk !!
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