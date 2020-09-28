Sivas'ta 15 köy okulu kütüphaneye kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Doğu Anadolu Projesi'nin (DAP) finansal destekleri ile 15 köy okuluna kütüphane kazandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, merkeze bağlı Çallı köyü ilkokulu ve ortaokulunda kütüphane açılış törenine katıldı.

Okulda oluşturulan EBA Destek Merkezi'ni gezen Ayhan, canlı derse bağlanarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Vali Ayhan, daha sonra okul içerisinde DAP’ın destekleri ile yapılan fonksiyonel kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışı öğrencilerle ile gerçekleştiren Ayhan, Sivas Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından 2019'da DAP bölgesinde "Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi” kapsamında "Dünyanın Bilgisi Köylerimizde" projesi hazırlandığını anımsattı.



DAP Başkanlığından 584 bin lira hibe alındığını, proje ile çocukların ve gençlerin sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamak, hayatlarına anlam ve mutluluk katmak amacıyla kütüphaneler yapıldığını vurgulayan Ayhan, "Kitaplar çocukların hayatına yön vermelerinde en önemli arkadaştır. Kütüphanesi olmayan köylerde oluşturduğumuz okul kütüphaneleri ile bilgiye ulaşmakta zorluk çeken çocuklarımızın kişisel gelişimi için sosyal ortam sağlanmış olacak. Sosyal devletimiz, eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmış olacak." ifadesini kullandı.



Vali Ayhan, proje kapsamında bugüne kadar Çallı, Güney, Kurtlapa, Kayadibi, Yıldız Beldesi, Demirçelik, Hanlı, Baharözü, Durdulu, Gazibey, Yusufoğlan, Direkli, Altınyayla Kaya, Yıldızeli Bayat ve Çağlayan köylerindeki okullara kütüphaneler kazandırıldığını belirtti.