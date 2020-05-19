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Sivas'ta 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:46:04 -
Sivas'ta 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta 1908 yılında Vali Reşit Akif Paşa zamanında "Jandarma Dairesi" olarak yaptırılan tarihi binada restorasyon çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, restore çalışmaları başlatılan 112 yıllık tarihi jandarma binasında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Sivas kent meydanının daha kimlikli hale getirilmesi ve genişletilmesi için proje yürüttüklerini belirterek, "İlerleyen dönemde burayla, öğretmenevi ve belediye binamızla ilgili de ortak bir çalışma içerisine gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas kent meydanının Türkiye'nin en iyi meydanı olması için çalıştıklarını aktaran Ayhan, tarihi eserleri muhafaza edip gelecek kuşaklarla buluşturacaklarını kaydetti.

Başkan Bilgin ise Sivas'ın Türkiye'nin en iyi meydanlarından birisine sahip olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah yapılan projelerle mevcut meydanın en az 4 katı büyüklüğünde yeni bir meydanı şehrimize kazandıracağız. Yeni orduevini Sivas'a kazandırdık ve eski orduevinin yerini de belediye olarak teslim aldık." açıklamasında bulundu.

- "Lojmanlar yıkılacak"

Tarihi jandarma binasının bulunduğu alandaki lojmanların da yıkılacağını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Tarihi jandarma binamızı ortak akılla şehrimizin menfaatine olacak şekilde kullanıma açarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Tarihi Kent Meydanı düzenlemesi kapsamında 27 Haziran Parkı ve eski Numune Hastanemizin yeriyle ilgili Millet Bahçesi yapılması hususunda TOKİ ile proje çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanı tekrar şehrimize kazandıracağız. Türkiye'nin ve dünyanın en güzel meydanlarından birisi olan meydanı, bir bütün olarak düzenleyip etap etap yapacağız."

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