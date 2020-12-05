Sivasspor’un yıldızı koronavirüse yakalandı

Sivasspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpte, virüsün bulaştığı futbolcu sayısı artarken, bu isimlerden birinin de orta saha oyuncusu Yasin Öztekin olduğu ortaya çıktı.

33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyona başladığını duyurdu. Öztekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim.”