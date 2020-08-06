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Spor

Sivasspor'un yeni transferi Felix: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:51:29 -
Sivasspor'un yeni transferi Felix: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un İspanyol futbolcusu Jorge Felix, takımı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Jorge Felix, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'a gelmeyi çok istediğini belirten Felix, "Takımımla hemen idmanlara başlamak istiyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Transferim zorlu ve uzun bir süreç oldu. Çok fazla transfer teklifi aldım. Menajerime Türkiye'de oynamak istediğimi söyledim. Daha sonra Demir Grup Sivasspor'a gelmeye karar kıldım." ifadelerini kullandı.

Sivasspor için çok fazla gol atacağını aktaran Felix, şunları kaydetti:

"Asıl mevkim 10 numara. Topla birlikte çok iyiyim. Topla birlikte koşmam en iyi özelliğim. Sivasspor için de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok çalışacağım ve çok fazla maç kazanmak için uğraşacağım. Transfer olmadan önce Süper Lig'i ve Türk takımlarının maçlarını takip ediyordum. Türk takımlarını Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde sürekli görüyoruz. Yüksek seviyeli bir lig. Ben de bu seviyeyi biraz daha yükseltmek için çalışacağım."

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