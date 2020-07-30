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Spor

Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-30 18:39:09 -
Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da Doruk Kaya Green Park Otel'de toplanacak.

Kırmızı-beyazlı ekibe 14 Ağustos'ta otelde Kovid-19 testi yapılacak.

Sivasspor testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Kampın bitiş tarihi ve hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak.

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