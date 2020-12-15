  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor'un Süper Lig'de sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Spor

Sivasspor'un Süper Lig'de sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:12:47 -
Sivasspor'un Süper Lig'de sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı

SİVAS (AA) - Süper Lig'de dün evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Ligin 12. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta dün Antalyaspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlıların, sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Sivasspor, ligde çıktığı son 6 iç saha maçından 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Sivas ekibi, iç saha maçlarında Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'a 2-0, Galatasaray'a 2-1 ve Göztepe'ye 1-0 yenildi, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların iç sahadaki tek golünü savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, Galatasaray karşısında kaydetti.

Sivas temsilcisi, Süper Lig'de iç sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Herbokolog' gibi... Öve öve bitiremedi! 'Ordinaryus' Fatih Altaylı: O aşıyı olacağım
Gündem

'Herbokolog' gibi... Öve öve bitiremedi! 'Ordinaryus' Fatih Altaylı: O aşıyı olacağım

Karşısındaki kadın muhabire aldırmadan koronavirüs gibi bir konuyu bile cinselliğe bağlayarak insanlara korku vermeye çalışan "Ordinaryus Pr..
Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'da S-400 alımını nedeniyle uyguladığı yaptırımlara ilişkin yaptığı..
Rusya'dan Türkiye için yaptırım kararı alan ABD'ye tepki!
Dünya

Rusya'dan Türkiye için yaptırım kararı alan ABD'ye tepki!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay