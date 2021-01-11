Sivasspor'un kupada konuğu Adana Demirspor
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın saat 18.45'te Adana Demirspor ile Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Demir Süper Lig Grubu Sivasspor, Türkiye Kupası son 16 tur maçında yarın TFF 1 Adana Demirspor Ligi takımlarına konuk olacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç 18.45'te başlayacak.
Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan ve Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlı ekip, yarın Adana Demirspor'u yenerek tur atlamaya çalışacak.
Sivasspor bugün yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
Mustapha Yatabare, Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano sakatlıkları nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak.