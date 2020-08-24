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Spor Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor
Spor

Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:03:47 -
Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

Çoklu pas ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, şut idmanıyla sona erdi.

Sivasspor, akşam idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.


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