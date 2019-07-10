Sivasspor'un Bolu kampı

Sivasspor'un Bolu kampı10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:12
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idmana oyuncular, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla devam etti. 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynandı.
Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek üç antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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