Sivasspor'un Bolu kampı



SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idmana oyuncular, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla devam etti. 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynandı.

Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek üç antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.



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