Sivasspor'un Bolu kampı

Sivasspor'un Bolu kampı09 Temmuz 2019 Salı 20:29
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idmanda oyuncular, dayanıklılık, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.
Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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