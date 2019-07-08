0553 313 94 23

Sivasspor'un Bolu kampı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:02
Sivasspor'un Bolu kampı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın üçüncü gününde öğlen saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Kırmızı-beyazlıların kamp için bulunduğu otelin sahasında dayanıklılık koşusu yapan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Antrenmanda askerden dönen Uğur Çiftçi de yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarını saat 18.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:02
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi
    1. Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele..
    2. Milletvekili Dülger’den Başkan..
    3. Seyidoğlu firmasının Seydi Oğlu..
    4. Şanlıurfa’ da yaz sineması etkinliği..
    5. Sinoplu güreşçiye davullu-zurnalı tören
    6. Seçer’den işçi çıkarma ve sürgün..
    7. Çorum'da zincirleme trafik kazası: 1..
    8. Kolonya mikropları öldürüyor mu?
    9. Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
    10. Porsche’nin anahtarlarını çaldı
    11. Trafik magandasından pişkin savunma: O..
    12. Ali Babacan'ın istifası sonrası..
    13. Meteoroloji'den sağanak uyarısı
    14. Yargıtay’ın bozduğu "Eyvah babam..
    15. Büyük tepki toplamıştı! O polis amiri..
    16. Sivasspor'da transfer
    17. Edremit’te park ve yeşil alan..
    18. CHP'nin meşhur 6 oku, artık LGBTİ'li..
    19. Ahlak polisinden büyük Bursa uygulaması
    20. ’Geçersizdir’ yazılı para ile yakıt..
    21. Dünya Değişim Günü kutlandı
    22. Kayserili sporcular Türk Bayrağı’nı..
    23. TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi
    24. Mavi Bayrak denetimleri sürüyor
    25. Saman yüklü kamyon kül oldu
    26. Jeneratör kullanan siteler dikkat
    27. Erzurum’da ‘2. Geleneksel Çocuk..
    28. Bursa Valiliğinden elektrik kesintisi..
    29. Pendik'te araca saldırı olayı
    30. Melih Gökçek: “Ankara dağ başı, Mansur..
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’