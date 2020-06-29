Sivasspor'dan hakem tepkisi

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 29. haftasında dün konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un idari menajeri Kerem Atılmaz, karşılaşmadaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

Atılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı-beyazlı ekibin ligde 435 gün sonra iç sahada kaybettiğini anımsattı.

Sivasspor'un Anadolu'yu temsilen zirveyi zorladığını vurgulayan Atılmaz, "Dünkü maçta direkten dönen topumuz da oldu, penaltı da kaçırdık, hakem hataları da oldu." ifadelerini kullandı.

Rakip oyuncu tarafından futbolcuları Mert Hakan Yandaş'ın ayağına basıldığını gösteren bir fotoğraf karesine de paylaşımında yer veren Atılmaz, "Şu fotoğraf, yediğimiz golden önceki pozisyona ait. Hadi hakem faulü göremedi, kamera başındaki VAR hakemi nasıl göremez? Her hafta bir takımın canı yanıyor. Takımların, kişilerin kaderleriyle oynamayın." değerlendirmesinde bulundu.



