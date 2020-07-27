Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'a teşekkür mesajı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sözleşmeleri sona eren Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, sözleşmeleri sona ererek takımdan ayrılan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı-beyazlı forma altında attığı gollerden oluşan video paylaşılırken sporculara kariyerlerinde başarı dilendi.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:



"3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre. 3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen, azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş’a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan."