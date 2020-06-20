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Spor

Sivasspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:07:17 -
Sivasspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Biran önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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