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Sivasspor'da transfer

- Kırmızı-beyazlı kulüp, Akhisarspor'dan Caner Osmanpaşa'yı kadrosuna kattı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:05
Sivasspor'da transfer


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Akhisarspor forması giyen Caner Osmanpaşa'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Caner Osmanpaşa ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Stoper olarak görev yapan 31 yaşındaki Caner Osmanpaşa, daha önce Akçaabat Sebatspor, Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Kayseri Erciyesspor'da da forma giydi.

Açıklamada, "Caner Osmanpaşa'ya 'hoş geldin' der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." denildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:05
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