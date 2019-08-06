Sivasspor'da sezon hazırlıkları

Sivasspor'da sezon hazırlıkları06 Ağustos 2019 Salı 12:22
SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
İdmana, Sivasspor'un Partizan'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek de katıldı.
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