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Gündem Üsküdar’dan sonra bir skandal da Çengelköy’de… Bu hatadan hemen dönün!
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Üsküdar’dan sonra bir skandal da Çengelköy’de… Bu hatadan hemen dönün!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Üsküdar’dan sonra bir skandal da Çengelköy’de… Bu hatadan hemen dönün!

Daha Üsküdar Kandilli Camisi’nin yanı başına açılan içkili mekanın yankıları sürerken benzer bir skandal da Çengelköy’de patlak verdi. Çengelköy’de bulunan tarihi Hattat Sami Efendi Köşkü’nün usulsüz şekilde alkollü mekâna dönüştürüldüğü ifşa oldu.

Çengelköy’de bulunan tarihi Hattat Sami Efendi Köşkü’nde 1 ay önce açılan ‘Birds’ isimli mekân için, ibadethaneye ve okula en az 100 metre mesafede alkollü ürün satışı yapılmasını men eden mevzuat yok sayılarak Turizm Ruhsatı düzenlendiği ortaya çıktı. 

ŞARAP, VİSKİ, VOTKA, CİN…

Bira, viski, şarap, likör, votka ve cin satışı yapılan ‘Birds‘ için ruhsat düzenleyen bürokratlar merak edilmeye başladı. Çengelköy halkı ise duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada “Caminin yanında bulunan köşkün alkollü mekâna çevrilmesine olur veren bürokratlar kim?” sorusu hızla yayıldı.

İçkili mekanın Ömer Efendi Camii’ne uzaklığının ise 40 metre olduğu öğrenildi.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine de “Yapılan hatadan dönülsün” çağrısında bulunuldu.

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