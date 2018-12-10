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Sivasspor'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı

- Teknik direktör Hakan Keleş: "Ankaragücü maçını alıp 24 puan hedefimize ulaşmak istiyoruz"

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:41
Sivasspor'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Hakan Keleş, MKE Ankaragücü'nü yenip ilk yarı hedefleri olan 24 puana ulaşmak istediklerini söyledi.

Keleş, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar Eren Dolak'a Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diledi.

Ligde 4 maçlık bir çıkış yakaladıklarını ve 10 puan kazandıklarını belirten Keleş, "Ankaragücü maçını alıp 24 puan hedefimize ulaşmak istiyoruz." dedi.

Ligde kazanmak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini vurgulayan Keleş, "Oyuncularımın morali çok iyi, her şey pozitif. Oyun olarak da çok iyi şeyler yapıyoruz. Sonuçta hak ettiğimiz 10 puanı aldık. Önümüzde MKE Ankaragücü maçı var ve aynı ciddiyette çalışmalara başladık. İnşallah taraftarımızın desteğinin de gitgide artacağını düşünüyorum. Taraftar desteğiyle MKE Ankaragücü maçından 3 puan almayı hedefliyoruz, inşallah muvaffak oluruz." diye konuştu.


- Antrenman


Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, ısınma hareketi yaptı. Antrenman kondisyon çalışmasının ardından çift kale maçla devam etti.

Zoro Cyriac, İlker Sayan ve Tolgahan Acar, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı salonda çalıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:41
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