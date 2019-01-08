Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın beşinci gününde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Yarı sahadaki çift kale maçla tamamlanan idmanda, Emre Kılınç ve Muhammet Demir attıkları gollerle dikkati çekti.



Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın saat 15.00'te Arnavutluk ekibi Partizani ile hazırlık maçı yapacak.