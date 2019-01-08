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Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

08 Ocak 2019 Salı 13:21
Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın beşinci gününde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Yarı sahadaki çift kale maçla tamamlanan idmanda, Emre Kılınç ve Muhammet Demir attıkları gollerle dikkati çekti.

Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın saat 15.00'te Arnavutluk ekibi Partizani ile hazırlık maçı yapacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 13:21
  1. Antalya
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. kamp

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