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Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

07 Ocak 2019 Pazartesi 21:08
Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde şiddetli yağmur ve dolu altında gerçekleşen antrenmanda futbolcular koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışması yaptı. İdmanda 4'e 2 dayanıklılık oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, gol vuruşu ve yarı sahadaki çift kale maçla çalışmayı noktaladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 21:08
  1. antrenman
  2. Demir Grup Sivaspor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

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