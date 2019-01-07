Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde şiddetli yağmur ve dolu altında gerçekleşen antrenmanda futbolcular koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışması yaptı. İdmanda 4'e 2 dayanıklılık oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, gol vuruşu ve yarı sahadaki çift kale maçla çalışmayı noktaladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.