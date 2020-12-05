Sivasspor'da 1 futbolcu ve destek ekibinden 1 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

SİVAS (AA) - Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcu ve destek ekibinden 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve destek ekibinden 1 personelin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu 2 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı aktarılan açıklamada, daha önce testi pozitif çıkan 1 sporcunun ise son testinin negatife döndüğü kaydedildi.