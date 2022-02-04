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Spor Sivasspor’a kötü haber!
Spor

Sivasspor’a kötü haber!

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olacak olan DG Sivasspor’da başarılı oyuncu Ahmet Oğuz’un sol arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 17:18:00 -
Sivasspor’a kötü haber!

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olacak olan DG Sivasspor’da başarılı oyuncu Ahmet Oğuz’un sol arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün doktoru Burak Ayyıldız, takımda sakatlığı bulunan futbolcu Ahmet Oğuz'un sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Ayyıldız, “Gaziantep FK ile oynayacağımız mücadele öncesi hafta içi yaptığımız antrenman sonrasında sol uyluk arka adalede ağrı ve sertlik şikayeti ile sağlık ekibimize başvuran Ahmet Oğuz'a yapılan kontrollerinde; oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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