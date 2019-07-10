Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Gerede’de gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sürdürdü.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Gerede’de gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sürdürdü.

Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını Gerede’de yaptığı çalışmalarla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman pas istasyon çalışmalarıyla devam ederken, son bölüm ise dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

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