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Spor Sivasspor Trabzonspor maçı gol anlatımı
Spor

Sivasspor Trabzonspor maçı gol anlatımı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 19:10:00 -
Sivasspor Trabzonspor maçı gol anlatımı

Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Trabzonspor, 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor'a konuk olacak. Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Trabzonspor, Servet Çetin yönetiminde çıkış arayan Sivasspor ile 3 puan için mücadele edecek..

4 Eylül Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Alex Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak. Bordo-mavililerde, Nenad Bjilica’nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Abdullah Avcı, Sivas deplasmanında bu seriyi 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Burak, Manaj

Trabzonspor: Taha, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A.Ömür, Pepe, Onuachu
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