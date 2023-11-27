Sivasspor Trabzonspor maçı gol anlatımı
Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Trabzonspor, 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor'a konuk olacak. Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Trabzonspor, Servet Çetin yönetiminde çıkış arayan Sivasspor ile 3 puan için mücadele edecek..
4 Eylül Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Alex Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak. Bordo-mavililerde, Nenad Bjilica’nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Abdullah Avcı, Sivas deplasmanında bu seriyi 5 maça çıkarmayı hedefliyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Burak, Manaj
Trabzonspor: Taha, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A.Ömür, Pepe, Onuachu
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