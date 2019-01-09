0553 313 94 23

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'den Robinho sözleri: Sözleşme uzatmak...

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Medipol Başakşehir'e transfer olan Robinho hakkında önemli demeçlerde bulundu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:22
Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'den Robinho sözleri: Sözleşme uzatmak...

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

''Robinho ile sözleşme uzatmak istedik''

''Her takım oyuncusunun değerini bulduğu zaman satıyor. Robinho ile sözleşme uzatmak istedik ama biraz sorunlar oluştu. Şartlar oluşunca da Başakşehir'e verdik. Biz ligde Robinho'suz da kazandık. Takım oyununu sağladığımız zaman Robinho'yu aramayacağımızı düşünüyorum.''

''Galatasaray maçında ona sitem ettim''

''Artık VAR diye bir sistem var. Her pozisyon inceleniyor ancak izlenmeyen pozisyonlar da var. Galatasaray maçında ona sitem ettim. Ancak maçın sonrasında izlediğimde sonuca çok da etki edecek bir durum olmadığını gördüm. Hakemler üzerindeki baskıyı artık bırakmamız gerekiyor.''

''İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yoğun geçiyor. İki senedir bu kulübün içerisindeyim. Kolay değil ancak bize güvenenleri mahcup etmemek için çalışıyoruz.''

''Görüştüğümüz oyuncular var''

''Transferde gücümüze güç katmak istiyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var inşallah bir an önce transferi tamamlarız.''

Futbolarena

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:22
  1. Antalya
  2. Sivasspor
  3. Hakan Keleş
  4. Robinho
  5. Teknik direktör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
    1. Günün ilk yarısında en çok değer..
    2. Günün ilk yarısında en çok değer..
    3. Günün ilk yarısında şehir..
    4. Günün ilk yarısında endekslerin..
    5. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    6. Borsada günün ilk yarısı (2)
    7. Borsada günün ilk yarısı (1)
    8. Sivasspor Teknik Direktörü Hakan..
    9. Hamaney'den sert açıklama: Birinci..
    10. Tutuklu ve hükümlüler tarafından..
    11. Başkan Erdoğan konuşuyor
    12. Türkiye'den Lübnan'daki Suriyeli..
    13. Piyasalarda gün ortası
    14. Yolda mahsur kalanları Valilik misafir..
    15. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    16. KOBİ'lere kredi paketi yarın açıklanacak
    17. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    18. Fatih Terim'den zehir zemberek..
    19. Kim Jong-un'un treni Pekin'den ayrıldı
    20. O anne konuştu: Ben Gamze, çocuğunu..
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'