Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'den Robinho sözleri: Sözleşme uzatmak...

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

''Robinho ile sözleşme uzatmak istedik''

''Her takım oyuncusunun değerini bulduğu zaman satıyor. Robinho ile sözleşme uzatmak istedik ama biraz sorunlar oluştu. Şartlar oluşunca da Başakşehir'e verdik. Biz ligde Robinho'suz da kazandık. Takım oyununu sağladığımız zaman Robinho'yu aramayacağımızı düşünüyorum.''

''Galatasaray maçında ona sitem ettim''

''Artık VAR diye bir sistem var. Her pozisyon inceleniyor ancak izlenmeyen pozisyonlar da var. Galatasaray maçında ona sitem ettim. Ancak maçın sonrasında izlediğimde sonuca çok da etki edecek bir durum olmadığını gördüm. Hakemler üzerindeki baskıyı artık bırakmamız gerekiyor.''

''İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yoğun geçiyor. İki senedir bu kulübün içerisindeyim. Kolay değil ancak bize güvenenleri mahcup etmemek için çalışıyoruz.''

''Görüştüğümüz oyuncular var''

''Transferde gücümüze güç katmak istiyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var inşallah bir an önce transferi tamamlarız.''

Futbolarena