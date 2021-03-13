Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Sol kanattan Uğur'un ortasında Campi'nin uzaklaştırmak istediği top Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Hakan, yakın mesafeden çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 6. kez ağları sarstı.

Sivasspor'da yenilmezlik serisi

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 37 yaparken 7 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte hanesine 13 puan yazdırdı.

Fatih Karagümrük ise 41 puanda kalarak iki hafta üst üste mağlup oldu. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u konuk edecek.